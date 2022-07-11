На Ставрополье компания нанесла ущерб окружающей среде почти на 50 млрд рублей

11 июл. 11:58

В Ставропольском крае возбуждено уголовное дело о причинении компанией ущерба окружающей среде на сумму более 48 рублей. Об этом сообщили в краевой прокуратуре.

Отмечается, что в 2014 году одна из компаний получила от министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды лицензию на право геологического изучения, разведки и добычи валунно-песчано-гравийной смеси на Приозерном участке Кочубеевского района.

Согласно положениям законодательства РФ о недрах пользователь недр обязан в числе прочего обеспечить соблюдение требований по охране окружающей среды, однако в ходе надзорных мероприятий специалисты выяснили, что на земельных участках, используемых юридическим лицом, уничтожен плодородный слой земель сельскохозяйственного назначения. В результате указанных обстоятельств почве причинен вред на сумму более 48 млрд рублей.

По данному факту возбуждено дело по статье 246 УК РФ ("Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ"). Следствие установило, что к совершению преступления причастны генеральный директор общества с ограниченной ответственностью, которому была выдана лицензия, и индивидуальный предприниматель. Мужчины приходятся друг другу братьями, они задержаны, передает ТАСС.