Трасс: Великобритания должна добиться поражения России на Украине

11 июл. 12:01

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила о том, что Лондон должен добиться поражения РФ на Украине.

Ранее сообщалось, что Трасс выдвинула свою кандидатуру на пост лидера правящей Консервативной партии и премьер-министра страны.

"Мы переживаем крупные вызовы как страна - начиная от вопросов в сфере экономики и безопасности до проблем в области окружающей среды", - сказала она в своем предвыборном видеоролике, передает ТАСС.

Далее она подчеркнула, что Великобритании нужен премьер-министр с опытом, который с первого же дня начнет проводить свой курс, направленный на развитие экономики,