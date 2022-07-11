Трасс: Великобритания должна добиться поражения России на Украине

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила о том, что Лондон должен добиться поражения РФ на Украине.
Ранее сообщалось, что Трасс выдвинула свою кандидатуру на пост лидера правящей Консервативной партии и премьер-министра страны.
"Мы переживаем крупные вызовы как страна - начиная от вопросов в сфере экономики и безопасности до проблем в области окружающей среды", - сказала она в своем предвыборном видеоролике, передает ТАСС.
Далее она подчеркнула, что Великобритании нужен премьер-министр с опытом, который с первого же дня начнет проводить свой курс, направленный на развитие экономики,