Туристка блуждала в горах Сочи пять дней

11 июл. 11:51

Спасатели эвакуировали на вертолете туристку из Магаданской области, которая пять дней блуждала по лесу.

В МЧС обратилась девушка с просьбой о помощи, она сообщила, что несколько дней не моет найти дорогу в лесу чуть выше Вольерного комплекса. В указанном районе начались поиски, специалисты обследовали горную местность, затем выдвинулись на склон правого берега реки Ачипсе.

Снова связать со спасателями туристка смогла утром 10 июля, она рассказала, что выбралась на возвышенность. За девушкой был отправлен вертолет МЧС и днем в воскресенье она была спасена.

Сотрудники МЧС обнаружили туристку на скальном участке правого склона реки Лаура и подняли ее в вертолет при помощи бортовой лебедки. По словам девушки, она находилась в лесу пять дней. Туристку передали врачам скорой помощи для осмотра, сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России.