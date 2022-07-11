Новый симптом омикрона назвали ученые

11 июл. 11:21

У инфицированных омикрон-штаммом коронавируса часто проявляется такой симптом, как несвязанная с температурой ночная потливость, пишет lenta.ru со ссылкой на The Sun.

"Дополнительный симптом для BA.5 - ночная потливость. Она может быть настолько сильной, что промокнет и пижама, и постельное белье", - поделился профессор-иммунолог, преподаватель биохимии Люк О'Нил.

Ученый подчеркнул, что симптом не связан с повышенной температурой тела. "Новый симптом - это результат встречи нового вируса с иммунной системой. В итоге у вас появляются новые варианты заболевания", - объяснил он.

Напомним, за последние две недели заболеваемость коронавирусом в мире увеличилась почти на 30%. В ВОЗ считают, что это связано с распространением подвидов омикрон-штамма.