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ФСБ: в Карачаево-Черкессии задержаны 11 членов ИГИЛ

ФСБ: в Карачаево-Черкессии задержаны 11 членов ИГИЛ

В Карачаево-Черкесии задержаны 11 членов ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация "Исламское государство”), об этом в понедельник сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"На территории Карачаево-Черкесской республики задержаны 11 граждан России, членов подпольной ячейки запрещенной на территории Российской Федерации МТО "ИГИЛ", причастных к вовлечению жителей региона в террористическую деятельность, а также ее пропаганде в сети интернет", - информирует ведомство.

В результате обысков обнаружены и изъяты 10 единиц гражданского огнестрельного оружия, пистолет ПМ, обрез охотничьего ружья, три гранаты, большое количество боеприпасов и "средства связи, содержащие материалы, изобличающими их противоправную деятельность", говорится в сообщении спецслужбы.

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