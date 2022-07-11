Непогода погасила свет в Адыгее

11 июл. 10:37

Почти девять тысяч человек остаются без электроснабжения в двух муниципалитетах Адыгеи - Майкопском районе и Майкопе. Как сообщил заместитель руководителя комитета по делам ГО и ЧС республики Рашид Манапов, сильный ветер привел к обрывам линий электропередачи. В результате ЧС пострадавших нет

"По состоянию на утро понедельника без электроснабжения остаются частично пять населенных пунктов в Майкопском районе и Майкопе, в которых проживают 8,8 тыс. человек, из них 2,6 тыс. детей. Без света остаются семь социально значимых объектов", - приводит слова собеседника ТАСС.