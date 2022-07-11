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Доллар закрепился выше 60 рублей 

Ольга Калгашкина, Андрей Петров, специально для "Вестника Кавказа"
Доллар закрепился выше 60 рублей 

На старте торгов на Московской бирже в понедельник доллар немного растет, закрепляясь выше 60 рублей, евро немного снижается.

Торги открылись курсом доллара 61,17 рубля, плюс 25 копеек к уровню предыдущего закрытия. Первые сделки по доллару прошли в диапазоне 61,1-61,47 рубля.

Евро в начале торгов подешевел на 15 копеек, до 62,2 рубля.

Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" профессор кафедры "Финансы, денежное обращение и кредит" РАНХиГС Юрий Юденков, прежде всего доллар укрепляется за счет падения спроса на рубли у крупных компаний. "Закончился квартал налогового периода, и компаниям уже не нужно продавать валюту и уходить активно в рубли, чтобы выплатить налоги. Кроме того, вышло положение о том, что компаниям можно оставлять часть выручки за рубежом. Также пошли поставки параллельного импорта, в связи с чем спрос на валюту вырос", - указал он. 
  
"Также в число факторов нужно добавить начало работы ММВБ с альтернативными валютами, в связи с чем рубль стал падать не только из-за спроса на доллары и евро, но и из-за спроса на другие валюты. Я думаю, перечисленные четыре фактора – закрытие рублевых балансов, разрешение на иностранные валютные счета, параллельный импорт и торговля теми же юанями – повлияли на то, что клиенты стали из рублей уходить в другие валюты. Поэтому рубль начал дешеветь, в том числе, к доллару и евро", - обратил внимание Юрий Юденков. 
  
Экономист выразил уверенность в том, что государство будет стремиться поднять курс доллара до 70 рублей. "Об этом довольно настойчиво говорил Андрей Белоусов. Пока непонятно, какие инструменты предполагаются, но заявлено, что государству требуется доллар по 70-80 рублей к концу года. При этом важно отметить, что, хотя с точки зрения расчетов и составления динамики такой курс желателен, мы все равно живем в рублевом пространстве, стабильность курса рубля для нас важнее, чем подорожание доллара", - заключил профессор кафедры "Финансы, денежное обращение и кредит" РАНХиГС.

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