СНБ Армении рассекретили военного шпиона

11 июл. 10:24

Пресс-служба СНБ Армении проинформировала об очередном случае шпионажа военного в пользу зарубежных спецслужб.

Сообщается, что гражданин Армении был завербован представителем спецслужб иностранного государства. "Посредствам переписки он передавал представляющие государственную и служебную тайну сведения о назначении военной части, родах войск, расположении позиций, управлении, данные о боевом дежурстве, а также личные данные о комсоставе и служащих, отправлял фотографии о зданиях в части, позициях, журнал роты, огневую карту расположения, воинский билет", - говорится в сообщении ведомства.

За предоставленную информацию он получил денежное вознаграждение. По факту возбуждено уголовное дело, злоумышленник задержан.