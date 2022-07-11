Природный пожар в Шабране потушен

11 июл. 10:19

МЧС Азербайджана сообщает, что вспыхнувший на открытой местности у села Агалыг Шабранского района пожар потушен.

Справиться с огнем удалось благодаря оперативным мерам, предпринятым силами гражданской обороны, личного состава Службы спасения особого риска и Северного регионального центра МЧС, сотрудников Центра лесного хозяйства министерства экологии и природных ресурсов. В тушении была задействована соответствующая техника Исполнительной власти Шабранского района.

По предварительным данным, в результате пожара сгорело около 40 га посевных площадей, а также кустарник на площади 15 га.

Специалистам удалось предотвратить распространение огня на другие посевные площади, лесные массивы, объекты общепита и коммуникации.