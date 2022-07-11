Названы самые высокооплачиваемые профессии в Казахстане

11 июл. 10:09

Министерство труда и социальной защиты Казахстана перечислило самые высокооплачиваемые профессии в республике по итогам за полгода на электронной бирже труда.

Отмечается, что самые высокие зарплатные ожидания у помощника инженера по подготовке производства – 5 млн тенге, звукорежиссера – 2,1 млн тенге, директора по инвестиционным проектам – 1,9 млн тенге, профессора вузов в области гуманитарных наук – 1,8 млн тенге.

"Наиболее высокооплачиваемыми вакантными рабочими местами, представленными на электронной бирже труда, являются риелторы (в среднем 900 тыс тенге), главные строители (824 тыс тенге) и инженеры по объективному контролю (800 тыс тенге)", – рассказали в Минтруда Казахстана.

С начала года количество поданных резюме сократилось с 70,2 тыс до 59,9 тыс, при этом количество вакантных позиций увеличилось в 1,8 раза. Больше всего вакансий открыто в сельскохозяйственном секторе (10,8 тыс), строительстве (9,8 тыс), образовании (6,6 тыс) и прочих услуг (5,8 тыс).

Более чем вдвое вырос спрос на работников низкой квалификации - с 23,4 тыс до 50,7 тыс вакансий. "На протяжении последних месяцев сохраняется высокий спрос на подсобных рабочих, охранников, водителей, санитаров, учителей, врачей и медицинских сестер", – сообщила управляющий директор АО "Центр развития трудовых ресурсов" Александра Молчановская.