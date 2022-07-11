Юг Грузии продолжают сотрясать землетрясения

11 июл. 9:50

Сейсмологи зафиксировали уже четвертое землетрясение в Грузии за несколько часов, эпицентр подземных толчков располагался неподалеку от села Самеба Дманисского района (около 100 км от Тбилиси).

"В 07:36 по местному времени землетрясение магнитудой 4,8 произошло в 9 километрах от села Самеба. Подземные толчки также были зафиксированы в 09:10 в 12 километрах от села Самеба. Магнитуда составила 4,7. В 09:18 по землетрясение было в 11 километрах от Самеба. Магнитуда - 3,1", - приводит данные Sputnik Грузия, уточняя, что еще одно землетрясение произошло в 09:47 в 8 километрах от села Самеба, его магнитуда составила 3,3.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.