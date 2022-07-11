На Кубани подтопило район

11 июл. 9:25

Число подтопленных территорий на фоне сильных дождей увеличилось с 63 до 111 в Славянском районе Кубани, информирует краевой оперштаб.

"Славянский район: количество осадков в 2,5 раза превысило отметку "опасное явление". Подтопило 16 дворов и несколько частных домов в четырех населенных пунктах. Подмыты опоры мостовых переходов дорог <…> на данный момент поступило 111 обращений от граждан на откачку воды, прием заявок продолжается", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале.

В Оперштабе уточнили, что воду откачивают три передвижные насосные станции. Последствия подтоплений ликвидируют 48 человек и 18 машин спецтехники.