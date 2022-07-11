В первый день Курбан-байрама Анталья поставила рекорд по авиарейсам

11 июл. 8:16

Как сообщил сегодня глава Минтранса Турции Адиль Караисмаилоглу, в первый день Курбан-байрама аэропорт Антальи поставил рекорд по числу принятых и отправленных рейсов. За сутки было обслужено 1034 самолета.

Караисмаилоглу связал рекорд с религиозным праздником, добавив, что аэропорт Антальи работает на пределе своих возможностей.

"Изначально аэропорт Анталья побил рекорд по числу рейсов 2 июля – 1026. Рекорд был обновлен в первый день Гурбан-байрамы. В целом, 9 июля было обслужено 1034 рейса: 121 – на внутренних линиях и 913 – на международных. Таким образом, воздушная гавань побила рекорд после пандемии", - приводит слова министра агентство Анадолу.

Пассажиропоток в рекордный день составил 182 150 человек, из них 19 066 – на внутренних линиях и 163 084 – на международных.