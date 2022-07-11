К осени в Краснодаре откроется 10 новых спортплощадок

11 июл. 5:09

В Краснодаре в ближайшие месяцы станет на 10 современных спортплощадок больше.

Директор департамента по физической культуре и спорту Борис Тихоненко сообщил, что в конце августа будут открыты новые спортивные по следующим адресам: ул. Благовещенская, 6; ул. Строителей, 7; ул. Симферопольская, 16; ул. Старокубанская, 105.

В сентябре четыре спортплощадки с уличными тренажерами появятся на ул. Упорной, 30/2; ул. Листопадной, 14, А; ул.70-летия Октября; ул. Зиповской, 31.

Также до конца года за счет краевого бюджета планируется построить спортплощадку по ул. Сормовской, 177/а. Площадка по ул. Уральской, 174/2 будет реконструировала за счет средств из краевого бюджета.