Грузинские регбисты с пятой попытки обыграли сборную Италии

10 июл. 23:26

Сборная Грузии по регби сегодня впервые обыграла сборную Италии, которой она проигрывала на всех четырех предыдущих встречах. Матч, прошедший в Батуми, завершился со счетом 28:19 в пользу хозяев.

Как пишет Спутник-Грузия, грузинская сборная вела счет в матче с 11-й минуты, когда Сандро Тодуа завоевал для команды пять очков.

Игра шла неровно, так как сборной Италии удалось набрать 13 очков подряд, однако во второй половине матча, на 69-й минуте, Гела Апрасидзе зафиксировал победу грузинской сборной, увеличив преимущество после штрафного до 9 очков.