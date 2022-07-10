Эрдоган созвонился с премьером Израиля

10 июл. 21:58

Канцелярия президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана сообщила в соцсетях о телефонном разговоре главы государства с премьер-министром Израиля Яиром Лапидом.

В канцелярии уточнили, что переговоры были посвящены турецко-израильским отношениям и различным региональным вопросам.

"Президент пожелал успехов Яиру Лапиду в новой должности", - добавили представители президентской администрации.

Кроме того, Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что надеется на сохранение статус-кво вокруг мечети аль-Акса на Храмовой горе.