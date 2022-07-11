Обзор СМИ Кавказа 4 - 10 июля

Чеченская газета "Вести республики" сообщает, что за последнее время на территории индустриального технопарка (ИСТ) "Казбек" в Шалинском районе - одной из ведущих площадок в республике по производству стройматериалов - введено в эксплуатацию четыре завода.

В церемонии официального запуска двух из них приняли участие глава региона Рамзан Кадыров и министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Это завод по производству блоков, армированных плит перекрытия и панелей из ячеистого газобетона автоклавного твердения и завод по производству сухих строительных смесей. Кадыров отметил, что запуск заводов не только повысит темпы строительства в регионе, но и позволит обеспечить население доступными строительными материалами и создать новые рабочие места. "Технопарк будет оказывать ключевое влияние на повышение экономического благополучия региона и послужит локомотивом промышленности ЧР. Республика богата сырьем для производства своих собственных материалов", – отметил он.

Позднее глава Чечни вместе с полномочным представителем президента РФ в СКФО Юрием Чайкой принял участие в запуске двух заводов по производству фиброцементных плит в рамках реализации ИСТ "Казбек". В качестве основного сырья в их производстве будут использоваться цемент, песок, синтетические волокна, целлюлоза, алюминаты и добавки (флокулянт, пеногаситель). Фиброцементные плиты и листы ИСТ "Казбек" отличают экологическая чистота, долговечность, морозостойкость, способность самоочищаться, легкость и удобство монтажа. Кроме того, им присущи такие качества, как устойчивость к огню, коррозии, УФ-излучению, гниению, влагонепроницаемость, ударостойкость и хорошая звукоизоляция.

Фото с сайта главы Чечни

Как рассказал изданию заместитель гендиректора, координатор проекта Халид Алиев, продукция ИСТ "Казбек" реализуется по всей территории России, и, в первую очередь удовлетворяет потребности строительной отрасли ЧР. В связи с тем, что основное используемое сырье местное (песок, известняк и гипс), себестоимость выпускаемой продукции ниже, чем у конкурентов, что позволяет держать цены на продукцию ниже, чем у конкурентов.

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В Южной Осетии с декабря 2018 года функционирует совместный Информационно-координационный центр (ИКЦ) органов внутренних дел РЮО и РФ. Его создание было продиктовано необходимостью противодействия организованной преступности и основано на положении Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между двумя государствами. Центр взаимодействует со всеми правоохранительными органами РФ и РЮО в плане обмена экспертной и криминалистической информации, а также по линии оперативной работы. Об этом рассказал газете "Южная Осетия" директор ИКЦ, полковник полиции Василий Шепелев.

В состав ИКЦ входят административный комплекс, криминалистическая лаборатория, бокс для проведения автотехнических экспертиз, галерея стрелкового тира, спортивная площадка, многофункциональный жилой дом для проживания представителей Центра от МВД РФ. Штатным расписанием Центра предусмотрено 30 единиц личного состава, должностных лиц и сотрудников — по 15 представителей от МВД России и Южной Осетии, в ИКЦ функционирует пять отделов, состав укомплектован на 87%. Сотрудники Центра неоднократно принимали участие в организации задержания преступников и их экстрадиции. В первом полугодии на территории РЮО установлено местонахождение шести лиц, разыскиваемых правоохранительными органами РФ за совершение преступлений. В 2021 году сотрудники Центра участвовали в установлении местонахождения девяти разыскиваемых лиц.

На основании поступающих обращений правоохранительных органов РФ и Южной Осетии проводится наполнение базы данных, в которую внесена информация в отношении 2608 лиц, более чем 3000 единиц огнестрельного оружия, в том числе похищенного со складов Минобороны РЮО во время грузинской агрессии 2008 года. Сотрудниками Центра осуществляется сбор биологических материалов у лиц, представляющих оперативный интерес, и направление их в ЭКЦ МВД РФ с целью установления их причастности к преступлениям, совершенным на территории России. Также осуществляется наполнение данными автоматизированной дактилоскопической информационной системы "Папилон-9".

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В Северной Осетии строится новая ледовая арена. Объект возводится по инициативе группы инвесторов на земельном участке, находящемся вблизи трассы, проходящей между Владикавказом и Гизелью. Реализацию проекта осуществляет ООО "Тагбан". Генеральным подрядчиком строительства вступает владикавказское ООО "ТиС", сообщает газета "Северная Осетия".

Желающих заниматься зимними видами спорта в республике становится с каждым годом все больше. Сегодня хоккеисты и фигуристы вынуждены делить тренировочный процесс, льда для полноценных тренировок на всех не хватает. Нередко родители увозят детей в другие регионы только лишь потому, что там имеются условия для занятий хоккеем и фигурным катанием. К примеру, только в Ингушетии три ледовых арены. Имеются они и в Чечне, и в Ессентуках. Новая ледовая арена строится в Нальчике. Ожидается, что с появлением объекта во Владикавказе отток талантливых ребят из региона уменьшится.

Уже закуплено около 80% необходимого строительного материала и оборудования. Качество ледового покрытия будет обеспечивать современная спецтехника. Подготовку и сооружение непосредственно ледовой арены площадью порядка 32 тыс. кв. метров будут осуществлять специалисты ООО "Формула льда" из Санкт-Петербурга, имеющие большой опыт в строительстве ледовых арен и катков в России. Под их надзором установят и запустят вентиляционную машину с осушителем, осмотическую установку очистки воды, сеть труб хладоносителя и сердце ледовой арены – холодильную установку, способную противостоять летней жаре. Стены здания будут толще, чем на большинстве хладокомбинатов, что позволит использовать лед круглогодично.

Комплекс будет включать офисный блок, спортивные залы, тренерские и судейские помещения, бросковую зону, восемь раздевалок около 30 кв. метров каждая, в которых будут душевые и санузлы, магазин инвентаря. На втором этаже – хостел на 60 человек. Ледовая арена будет готова принять первых посетителей через год. Планируется также вокруг арены построить площадки для игры в волейбол, баскетбол, футбол.

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В прошлом году Кабардино-Балкария перешла миллионную планку отдыхающих, а за первое полугодие нынешнего года ее посетило 550 тыс. туристов. Как пишет газета "Кабардино-Балкарская правда", пандемийные ограничения и международные санкции способствовали переориентации туристического потока на внутрироссийские маршруты, и у КБР появилась возможность и средства для формирования единого курортно-туристического комплекса.

Погодные условия этого горнолыжного сезона позволили продлить его на главной туристической локации – курорте "Эльбрус", до 4 июля и провести Всероссийские соревнования горнолыжников "Приз Эльбруса". За семь месяцев горнолыжного сезона 2021-2022 года канатными дорогами в Приэльбрусье воспользовались полмиллиона человек. В самой высокогорной части ледники высочайшей вершины Европы позволяют кататься на лыжах даже в июле. Этим пользуются спортсмены сборных команд России по фристайлу, горным лыжам и сноуборду, тренировки которых распланированы до конца месяца. По словам главы КБР Казбека Кокова, на уровне правительства РФ прорабатывается возможность создания в Приэльбрусье высокогорной базы для подготовки российских спортсменов по различным видам спорта. Хотя горнолыжные трассы уже закрыты, туристы катаются на канатных дорогах до высоты 3847 метров над уровнем моря и занимаются активными видами отдыха и спортом. И не только в Приэльбрусье. В альплагере "Безенги" проходит чемпионат России по альпинизму, с участием 13 сборных команд из 9 субъектов РФ. Спортсмены перед началом восхождений проходят адаптацию к условиям в высокогорной зоне.

Рост туристического потока, расширение номенклатуры предлагаемых услуг ставит перед бизнесом и руководством республики вопросы расширения количества мест размещения туристов, повышения качества услуг, расширения маршрутов и туристических локаций. Объявлен конкурс на грантовую поддержку проектов в сфере туризма, на которую решением правительства РФ выделено более 250 млн рублей. На конкурс подано более 60 заявок. Одно из последних инвестиционных соглашений Кавказ.РФ - строительство гостиничного комплекса одного из мировых флагманов отрасли "AZIMUT Hotels" на территории ВТРК "Эльбрус". Общая стоимость проекта составит порядка миллиарда рублей, реализовать его планируется до 2026 года. Общий объем инвестиций в развитие курорта "Эльбрус" до 2024 года составит 15,2 млрд рублей.

Концепция развития территории Приэльбрусья включает и вопросы инфраструктурного строительства. Всесезонным туристско-рекреационным комплексом "Эльбрус" сейчас ведется строительство плоскостной стоянки на 800 мест, начата работа по прокладке новых горнолыжных трасс и возведению двух канатных дорог. Реализуется и инфраструктурный проект строительства коллектора, который включает территорию поселка Эльбрус. Здесь, учитывая близость курорта с активными видами отдыха, строят новую больницу, на базе которой будет создан травматологический центр и аллергологическое отделение. В Чегемском районе в активной фазе реконструкция оздоровительного лагеря "Чегем", уже возведены новые объекты. Развитие туристических проектов идет и в Зольском районе, где функционирует современный комплекс «Эко-парк "Долина Нарзанов". В Черекском районе, строятся новые объекты и модернизируются старые в Аушигере, Верхних Голубых озерах и Верхней Балкарии.

Дальнейшее развитие туризма в Кабардино-Балкарии имеет большие перспективы и уже сейчас дает республике новые рабочие места, доходы в бюджет республики, возможность социально-экономического развития районов, в которых присутствуют рекреационные территории, говорится в сообщении главы КБР.

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II Международный оперный фестиваль Opera Viva прошел в Сухуме, информирует агентство "Абхазия-информ" и "Спутник-Абхазия". В концертной программе приняли участие Государственный камерный оркестр, Государственная хоровая капелла, Государственный симфонический оркестр Республики Адыгея, Камерный хор Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского, а также музыканты из Абхазии и стран ближнего зарубежья.

Открывая выступления артистов на сцене Абхазского драматического театра им. С.Чанба, музыковед, преподаватель Сухумского государственного музыкального училища Асида Царгуш напомнила, что фестиваль в прошлом году прошел на театральной площади. "Тогда в условиях долгой музыкальной паузы, связанной с пандемией, фестиваль стал подобен глотку свежего воздуха и получил большой отзыв публики, высокую оценку в музыкальных кругах", – отметила она. Успешное проведение фестиваля вдохновило организаторов на его продолжение. В этом году он гораздо масштабнее, продлился три дня. В программе вечера оперной музыки, фортепианного концерта Piano Duo. На прошлогоднем фестивале исполнялись исключительно произведения итальянского композитора Джоаккино Россини, звучали его арии, ансамбли, увертюры, его духовная музыка. В этом году программа была многообразной и многоликой, своеобразный оперный микс: арии, ансамбли, хоры, оркестровые эпизоды. Это разные национальные оперные школы – французская, итальянская, русская, а также опера разных стилей и эпох. Фестиваль завершился 7 июля в концертном зале Пицундского храма.