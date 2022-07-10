Иран предложил Пакистану расширить отношения

10 июл. 21:29

Президент Ирана Эбрахим Раиси провел телефонный разговор с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом, в ходе которого предложил расширить ирано-пакистанские отношения.

Подчеркнув, что Иран придает большое значение связям с Пакистаном, Раиси заявил, что странам необходимо более тесно сотрудничать в энергетике и сельском хозяйстве, для чего необходимо регулярно проводить заседания двусторонней комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Как пишет IRNA, Раиси добавил, что для всех соседних стран Иран является лучшим другом.