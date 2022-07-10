"Краснодар" одолел "Ростов" в гостях 2:1

10 июл. 21:14

Сегодня на "Ростов-Арене прошел товарищеский матч между футбольными клубами "Краснодар" и "Ростов". Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей с Кубани.

Оба гола кубанцы забили в первом хавтайме: Олакунле Олусегун поразил ворота хозяев поля на 16-й минуте, а Джон Кордоба реализовал пенальти на 32-й минуте.

"Ростов" попытался отыграть в самом начале второго хавтайма, когда Николай Комличенко на 47-й минуте забил гол в ворота "Краснодара", но после этого ростовцам не удалось сравнять счет.

Напомним, что в прошлом футбольном сезоне "Краснодар" стал четвертым футбольным клубом России, и "Ростов" – девятым.