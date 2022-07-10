Мультимедийная выставка Зуры Апхази пройдет в Тбилиси

10 июл. 20:57

Выставка "Шум камней" грузинского художника Зуры Апхази распахнет свои двери для посетителей 12 июля в Национальной галерее имени Дмитрия Шеварднадзе, сообщает пресс-служба Минкультуры, спорта и молодежи.

Данная мультимедийная выставка представляет собой сборник лучших работ, созданных художником за последние годы.

Проект представляет "Галерея Дедика", куратор выставки - Хатуна Хабулиани. Над видеовставками трудились Лексо Соселиа, Уча Цоцерия. За звуковую часть отвечал Диме Дадиани.

Желающие смогут увидеть мультимедийную выставку Зуры Апхази "Шум камней" до 7 августа.