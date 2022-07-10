В Северной Осетии туризм станет доступен для людей с ОВЗ

10 июл. 20:44

Как сообщили в АНО соцподдержки и защиты прав инвалидов и многодетных семей "Дарить добро", в Северной Осетии реализуется проект адаптации туристических маршрутов для людей с ограниченными возможностями здоровья.

"Из-за отсутствия в республике адаптивных туристических маршрутов для инвалидов они большую часть времени проводит в стенах своего дома. В рамках проекта планируется участие 100 инвалидов из числа молодежи, которые проведут в течение летнего периода три незабываемых и насыщенных дня", - приводит сообщение организации ТАСС.

Участники проекта пройдут по горным достопримечательностям Северной Осетии, также им предложат культурно-патриотическую, спортивную и оздоровительную программы.

После этого состоится конференция "Роль социального туризма в реабилитации людей с ОВЗ" и фотовыставка "Like Инватуризму".

Отмечается, что среди молодежи до 30 лет число людей с ОВЗ в Северной Осетии составляет 2086 человек.