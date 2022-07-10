Швеция экстрадирует в Турцию 10 членов РПК

10 июл. 20:29

Телеканал TRT Haber сообщил о подготовке Швецией списка из десяти членов Рабочей партии Курдистана для их экстрадиции в Турцию.

"Процесс по соглашению, подписанному между Турцией, Финляндией и Швецией, продолжается. Все внимание было приковано к ответам Швеции на запросы Турции об экстрадиции. Сообщается, что Швеция подготовила список из 10 членов РПК, подлежащих экстрадиции", - сообщили на телеканале.

Уточняется, что всего правительство Швеции отреагировало на 3 из 16 заявлений Турции на экстрадицию, поданных с 2019 по 2022 годы. Список из 10 человек может быть использовано для удовлетворения этих заявлений.

При этом турецкой стороне понадобится выполнить требования шведского закона № 668 о выдаче преступников в зарубежные страны: подать документы в Минюст Швеции и ждать, когда запрос пройдет цепочку утверждений в прокуратуре и правительстве, причем экстрадируемый еще и сможет оспорить решение в Верховном суде.