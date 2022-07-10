Siemens поставит турбину для "Северного потока" в кратчайшие сроки

10 июл. 20:13

В компании Siemens сегодня, сообщили, что обновленная турбина для трубопровода "Северный поток", поставляющего российский газ в Германию, будет в кратчайшие сроки доставлена для возобновления прокачки "голубого топлива" в полном объеме.

Ранее СМИ сообщили, что Германия и Канада договорились о возвращении турбины для "Северного потока", которую Оттава не хотел возвращать после техобслуживания под предлогом антироссийских санкций. Турбину получит Берлин, который затем передаст ее "Газпрому" для монтажа.

"Наша цель - как можно быстрее доставить турбину к месту ее эксплуатации", - цитирует Рейтер Siemens.

В данный момент специалисты компании завершают оформление документов для отправки турбины в Германию.