МЧС Азербайджана призвало граждан к бдительности в ветреную жару

10 июл. 19:58

МЧС Азербайджана распространило сегодня предупреждение гражданам в связи с ожидаемой в ближайшие дни жарой выше +40 в тени и сильным ветром, который будет ее сопровождать.

Спасатели обратили внимание, что жара и ветер – это самое опасное сочетание для возникновения лесных пожаров. Малейшая неосторожность или халатность в обращении с огнем может привести к масштабному возгоранию, прежде всего в лесу или на открытой местности.

При этом в городах пожароопасность растет из-за использования кондиционеров, перегружающего электросети и способного привести к короткому замыканию.

Поэтому МЧС Азербайджана призвало граждан соблюдать правила пожарной безопасности с особой бдительностью.

Также рекомендовано не заплывать далеко в море при сильном ветре.