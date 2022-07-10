Лес в Бодруме оперативно потушен

10 июл. 19:44

Мэр турецкого курортного города Бодрум Бильгехан Баяр сообщил, что загоревшийся около города лес был потушен в течение всего двух часов. Пожар тушили 14 средств пожарной авиации – самолеты и вертолеты.

Баяр уточнил, что загорелись деревья на побережье Эгейского моря, помимо леса горели также оливковые сады. Всего погибли 2 га лесных насаждений.

Тушение пожара было упрощено тем, что огонь возник совсем рядом с плотиной Мумджулар и пожарники могли оперативно забирать воду.

"Мы не рассматриваем версию поджога, однако не исключаем, что кто-то мог развести огонь, который под воздействием ветра распространился на окрестности", - цитирует мэра Бодрума Demirören.