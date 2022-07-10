Армянская оппозиция анонсировала анонс новых протестов

10 июл. 19:29

Лишенный должности вице-спикера армянского парламента депутат от националистического блока "Армения" Ишхан Сагателян анонсировал сегодня в соцсетях анонс новых протестных акций оппозиции за отставку премьер-министра Никола Пашиняна.

Сагателян сообщил, что вернулся из Брюсселя, где якобы проводил встречи с членами Европарламента, и по итогам поездки составил план дальнейшего протестного движения в стране.

"Завтра, 11 июля, я выступлю на пресс-конференции в офисе Верховного органа АРФД. Я подведу итоги своего визита в Европейский парламент, затрону договоренности, достигнутые в ходе ряда встреч", - приводит его слова news.am.

Также он пообещал "коснуться внутриполитических перспектив и ближайших планов оппозиции".