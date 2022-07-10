Минобороны Украины: украинская армия истощена

10 июл. 18:58

В интервью The Wall Street Journal глава Минобороны Украины Алексей Резников потребовал от Запада больше оружия, сославшись на истощение украинской армии, несущей слишком большие потери.

"Нам нужно обновить наши подразделения, заменить их и произвести перестановки, поскольку у нас большие потери. Мы хотим больше бронетехники, больше оружия от наших партнеров. Нам нужно перестроить некоторые направления, обновить укрепления и спланировать новую оперативную стратегию", - пояснил Резников.

Также он подчеркнул, что украинской армии более не нужны ракетные системы Javelin и NLAW, поскольку у них слишком малая дальность, в то время как сейчас Киеву требуется дальнобойная артиллерия.