Протестующие аргентинцы хотят сбросить оковы МВФ

Президент Аргентины Альберто Фернандес призвал нацию к единству, после того, как вчера протестующие в Буэнос-Айресе прошли маршем к воротам президентского дворца, ругая правительство за стремительный рост инфляции и сокрушительный государственный долг.

Аль-Джазира сообщает, что левоцентристский президент Фернандес сталкивается с растущей проблемой со стороны воинствующего левого крыла правящей коалиции, которое требует увеличения государственных расходов для снижения высокого уровня бедности и инфляции. За последний месяц два ключевых умеренных союзника покинули кабинет Альберто Фернандеса.

Аргентина - крупный производитель сои и кукурузы - борется с инфляцией, которая составляет более 60 процентов, огромным давлением на валюту - песо - и резко возросшими расходами на импорт газа, которые истощают и без того слабые резервы иностранной валюты.

В речи, посвященной годовщине провозглашения Аргентиной независимости, Фернандес заявил: "История учит нас, что единство - ценность, которую мы должны сохранять в самые трудные моменты, - сказал он. - Мы должны идти по пути к финансовому балансу и стабилизировать валюту".

Аргентина, которая десятилетиями переживала экономические кризисы, в этом году заключила долговую сделку с Международным валютным фондом на сумму 44 миллиарда долларов, чтобы заменить неудавшуюся программу 2018 года. Многие обвиняют МВФ в ужесточении экономической политики.

Но тысячи протестующих прошли в субботу на улицы Буэнос-Айреса с транспарантами "Выйти из МВФ" и "Вон, фонд, вон". Некоторые чиновники, включая влиятельного вице-президента Кристину Фернандес де Киршнер, призвали к увеличению расходов для смягчения последствий COVID-19 и конфликта на Украине.

"В нашей стране колоссальный кризис, - сказал Хуан Карлос Джордано, депутат-социалист, присоединившийся к маршу. - Аргентина - это капиталистическая полуколония в цепях МВФ. Сегодня мы здесь, чтобы сказать, что нам нужна вторая независимость. Аргентина должна разорвать свои связи с МВФ, который стал испанской империей XXI века".

Неделю назад правительство Фернандеса погрузилось в хаос из-за внезапной отставки умеренного министра экономики Мартина Гусмана, близкого союзника президента, который возглавлял переговоры с МВФ. Его заменила экономист Сильвина Батакис, которую считают более близким к левому крылу правящей коалиции, чем Гусман. Он обещала экономическую стабильность, несмотря на опасения по поводу популистского изменения политики, которое привело к падению облигаций и понижению курса песо.

"Отставка министра экономики показала, что существует экономический и финансовый коллапс, который сказывается на жизни рабочих, всего населения, - сказал член Рабочей партии Марсело Рамаль. - Мы должны учитывать, что в этом году у нас будет около 80-90 процентов инфляции, а заработная плата не будет расти так быстро".