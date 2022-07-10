СМИ: американские дипломаты раскритиковали Блинкена за отказ от контактов с Лавровым

10 июл. 18:43

Газета The Washington Post опубликовала сведения о критике в адрес госсекретаря Энтони Блинкена, которой его подвергают бывшие сотрудники Госдепартамента за провальную политику в отношении России.

Как известно, с начала российской спецоперации на Украине Блинкен не только не встретился с главой МИД РФ Сергеем Лавровым (хотя на днях они вместе находились на СМИД G20 в Индонезии), но и не провели с ним ни одного телефонного разговора. За это его и критикуют ушедшие в отставку дипломаты.

"Некоторые ветераны дипломатической службы говорят, что отсутствие контактов является ошибкой, учитывая широкий круг интересов США, связанных с Москвой", - пояснили авторы статьи в WP.

Так, экс-сотрудник Госдепа с 30-летним стажем госслужбы Том Шеннон подчеркнул, что первым шагом в конфликтной ситуации является установление связи, "чтобы узнать, чего хочет ваш противник, и если вы этого не сделаете, то ничего знать не будете".

Другой дипломат Джереми Шапиро, работавший в команде президента Барака Обамы, обратил внимание, что США ставят себя в глупое положение, отказываясь контактировать с Россией. "Если США не ведут переговоров, то Россия не будет воспринимать нас всерьез. Госсекретарь обязан говорить и с друзьями, и с врагами, чтобы понимать, чего можно добиться дипломатией", - указал он.