Архыз примет бизнес-форум

10 июл. 18:28

В Карачаево-Черкесии 16 июля пройдет бизнес-форум, сообщает пресс-служба правительства республики.

Архыз примет предпринимателей и экспертов регионов СКФО. В программе представлена пленарная дискуссия "Новая реальность - новые стратегии", в которой вместе с членами бизнес-сообщества примут участие работники федеральных и региональных ведомств и почетные гости.

В ведомстве отметили, что форум проводится для поддержки предпринимательских инициатив, повышения престижа этой сферы и для продвижения государственным программам поддержки.