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В Аджарии строят стадион специально для игры в регби

В Аджарии строят стадион специально для игры в регби

Как сообщили сегодня в правительстве Аджарии, в курортном поселке Чакви началось строительство стадиона для игры в регби. Стоимость проекта - $1,56 млн.

По проекту стадион рассчитан на 300 зрителей. Помимо поля для игры и зрительских мест на его территории будут расположены раздевалки, административные офис и зал для пресс-конференций.

Старт строительства стадиона был приурочен к сегодняшней игре в Батуми – сборная Грузии по регби принимает сборную Италии, чтобы попытаться выиграть после четырех поражений.

Поля для регби обустраиваются в настоящее время в Кобулети и Шуахеви.

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