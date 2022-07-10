В Аджарии строят стадион специально для игры в регби

Как сообщили сегодня в правительстве Аджарии, в курортном поселке Чакви началось строительство стадиона для игры в регби. Стоимость проекта - $1,56 млн.
По проекту стадион рассчитан на 300 зрителей. Помимо поля для игры и зрительских мест на его территории будут расположены раздевалки, административные офис и зал для пресс-конференций.
Старт строительства стадиона был приурочен к сегодняшней игре в Батуми – сборная Грузии по регби принимает сборную Италии, чтобы попытаться выиграть после четырех поражений.
Поля для регби обустраиваются в настоящее время в Кобулети и Шуахеви.