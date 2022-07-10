Сергей Меликов почтил память Магомеда Нурбагандова

10 июл. 17:59

Глава Дагестана Сергей Меликов на своем Telegram-канале почтил память погибшего 6 лет назад, 10 июля 2016 года, Героя России Магомеда Нурбагандова.

Сергей Меликов опубликовал портрет Магомеда Нурбагандова рядом с медалью "Золотая Звезда" (отличительный знак Героев России) и его знаменитой фразой "Работайте, братья!".

"6 лет… Работаем, брат!", - подписал публикацию глава Дагестана.

Напомним, что 10 июня 2016 года Магомед Нурбагандов вместе с братом Абдурашидом был захвачен боевиками. Те заставили его обратиться на камеру к коллегам из полиции и призвать их уволиться, но Нурбагандов, понимая, что его все равно убьют, сказал только "Работайте, братья!".

Звание Героя России было присвоено Магомеду Нурбагандову посмертно.