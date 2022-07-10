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СМИ: Германия отказывается кредитовать Украину на 9 млрд евро

СМИ: Германия отказывается кредитовать Украину на 9 млрд евро

Итальянская газета Corriere della Sera через свои источники в Брюсселе и Киеве выяснила, что Германия с начала июня не позволяет Евросоюзу кредитовать Украину на 9 млрд евро.

Схема кредита такова: по почти нулевой ставке Киев должен погасить заем за 25 лет, причем за счет европейских долговых обязательств. В последнем обстоятельстве и сокрыта причина позиции Германии – она является крупнейшим гарантом еврооблигаций.

Как пишет итальянская газета, Берлин не хочет, чтобы на кредитование Киева Брюссель направлял общеевропейский долг. Немецкие власти пока что согласились только на транш в 1 млрд евро.

В Corriere della Sera отметили нарастание напряженности в отношениях Германии и Украины: президент Владимир Зеленский уволил украинского посла в Берлине Андрея Мельника и выразил недовольство работой немецкого руководства над возобновлением поставок российского газа по "Северному потоку".

Между тем Украина, по данным газеты, планирует через два месяца объявить дефолт по внешнему долгу.

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