Врач раскрыл тайну вреда и пользы огурцов

10 июл. 16:58

Врач-диетолог Анжелика Дюваль в интервью радио Sputnik рассказала о том, в какие случаях употребление огурцов в пищу может принести вред организму, а в каких является полезным.

Прежде всего вредны соленые огурцы, если злоупотреблять ими, особенно на ночь. Дело в том, что они излишне задерживают воду в организме, что автоматически означает отеки и повышенное давление.

Свежие огурцы, напротив, дают обратный эффект, поскольку богаты калием и за счет влияния на калий-натриевый насос клеток выводят из организма лишнюю воду. "Самыми полезными будут свежие огурцы, особенно сорванные с собственной грядки, ведь мы четко контролируем, какими удобрениями пользуемся при посадке, и четко знаем, что нет никакой химии", – пояснила Дюваль.

В связи с этим в жару огурцы способны нормализовать давление, так что гипертоникам советуют делать сок и лимонад из огурцов с добавлением мяты, апельсина и минеральной воды.

Что касается огурцов из магазина, то с них лучше счищать кожуру, в которой скапливаются нитраты и другие вредные для человека элементы удобрений.