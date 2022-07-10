Армия Турции вооружится самонаводящимися ракетами Gokdogan

10 июл. 16:43

Глава Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир сообщил сегодня в соцсетях об успешных испытаниях новой отечественной самонаводящейся ракеты Gokdogan класса "воздух-воздух".

"Ракета Gokdogan поражает цели за пределами прямой видимости. Испытания ракеты Gokdogan продолжаются в рамках проекта Goktug. Произведен пуск Gokdogan с радиолокационной головкой самонаведения", - сообщил Исмаил Демир.

Как пишет Анатолийское агентство новостей, военный чиновник уточнил, что ракета Gokdogan вместе с другой отечественной ракетой Bozdogan поступят на вооружение турецкой армии до конца года. "Поздравляем всех тех, кто внес свой вклад в проект. Это подарок нашему народу", - подчеркнул он.

Отметим, что управляемая авиационная ракета Gokdogan создана Советом по научно-техническим исследованиям Турции и Научно-исследовательским институтом оборонной промышленности.