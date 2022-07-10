Российские таможенники выловили на Верхнем Ларсе контрабанду в 90 т кальянного табака

10 июл. 16:28

ФТС России сообщила о попытки ввезти из Грузии контрабанду в 90 т кальянного табака, произведенного в Турции. По оценке таможенных экспертов, стоимость контрабандной партии составила 340 млн рублей.

Злоумышленники пытались скрытно провезти десятки тонн кальянного табака через пункт пропуска Верхний Ларс, Таможенники обнаружили, что по документам груз должен был находиться в Китае по истечении срока транзита, следовательно, в России он находился незаконно.

Всего было изъято около 1 млн банок и пачек с табаком.

На контрабандистов возбуждено уголовное дело за незаконный провоз табачных изделий в крупном размере.