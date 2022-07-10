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Победитель велогонки "Дорогая Шуша" получил квартиру

Победитель велогонки &quot;Дорогая Шуша&quot; получил квартиру

В культурной столице Азербайджане – городе Шуша – сегодня состоялась церемония награждения победителей международной гонки "Дорогая Шуша", второй этап которой проходил от Международного аэропорта Физули до шушинской гостиницы "Карабах".

Победитель гонки – капитан элитной национальной команды Азербайджана и член клуба Sakarya BB Pro Team Турции Эльчин Асадов получил из рук министра молодежи и спорта АР Фарида Гаибова золотую медаль.

Затем президент Федерации велосипедного спорта Азербайджана Мадат Гулиев вручил победителю кубок, футболку чемпиона и ключи от трехкомнатной квартиры.

Сборные Узбекистана и Монголии получили серебряные и бронзовые медали соответственно.

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