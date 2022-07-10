10 июл. 15:54

Экономика Германии приближается к краху из-за антироссийских санкций и политики Берлина, считает обозреватель газеты Deutsche Wirtschafts Nachrichten Марк Фридрих.

Он заявил, что скоро станет известно, кто займется спасением ЕС, так как Европа не выживет без помощи экономики ФРГ, которая достаточно пострадала из-за COVID-19 и антироссийских санкций, что негативно сказалось на немецкой производительности.

"Германия не сможет себе этого позволить, если будет уничтожена ее промышленная база, а вместо нее не появится новая. Мы сами катапультировали себя в офсайд из-за политических ошибок и высокомерия", - написал он в своей статье.

По словам автора, руководство должно признать, что санкции действуют во вред Германии, в то время как Азия закупает российские дешевые энергоносители.