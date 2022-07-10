ДТП в тоннеле Дагестана травмировало четверых человек

10 июл. 15:20

В результате автоаварии в Гимринском тоннеле в Буйнакском районе Дагестана пострадали четверо человек, сообщает пресс-служба МВД республики.

Отмечается, что 9 июля в 22:30 мск машина Hyundai Solaris выехала на встречную полосу и столкнулась с грузовиком "Газель". А затем "Тойота", следовавшая за "Газелью", врезалась в нее.

В больницу с различными повреждениями были доставлены 50-летний владелец Hyundai Solaris из Махачкалы, два его пассажира 48 и 81 лет, а также водитель "Газели", 34-летний житель Буйнакска.