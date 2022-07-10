Турция мобилизовала силы на борьбу с минами в Черном море

10 июл. 15:11

ВС Турции мобилизовали свои возможности для борьбы с плавучими минами в Черном море, сообщил министр обороны республики Хулуси Акар.

"Мы мобилизовали все возможности наших вооруженных сил на борьбу с минами. В течение последних дней были обезврежены четыре плавучие мины, в том числе у берегов Румынии", - цитирует его ТАСС.

По словам Акара, в борьбе с минами задействованы корабли ВМС Турции, морская патрульная авиация, беспилотники и подразделения спецназа, а в районе пролива Босфор расположены специальные радары.

"Мы обеспечили необходимую безопасность морского сообщения и продолжаем принимать меры в этом направлении", - заявил министр, добавив, что Турция предложила соответствующую помощь Болгарии и Румынии.

Акар также рассказал о том, что Турция неукоснительно соблюдает Конвенцию Монтре, которая регулирует судоходство в Черном море и проливах.

"Мы успешно реализовали правила Монтре в нынешний период, внеся таким образом вклад в обеспечение мира и стабильности, поддерживали контакты с Россией и западным миром в вопросе соблюдения конвенции", - подчеркнул глава ведомства.

Министр добавил, что Анкара проводит политику обеспечения стабильности и балансов в регионе, придерживаясь принципа региональной собственности и поддерживая контакты с прибрежными странами Черноморского бассейна.