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В Британии призвали выгнать россиян из страны

В Британии призвали выгнать россиян из страны

Кандидат в премьеры Великобритании Том Тугендхат предложил выслать из страны всех граждан России.

Он считает, что Лондону не стоит перезагружать отношения с Москвой, при этом, по его словам, важно дать понять, что Британия намерена отстаивать собственные интересы.

"Нам нужно признать, что нашей стране необходимо защищать и себя, и людей, оказавшихся в уязвимом положении", - цитирует его ТАСС.

При этом Тугендхат отметил, что готов защищать тех россиян, которые имеют британское гражданство и стали частью общества, а люди, подрывающие безопасность стран, будут высланы.

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