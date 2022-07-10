Число новых случаев коронавируса в Турции выросло в пять раз

10 июл. 13:53

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа сообщил о пятикратном увеличении случаев заражения коронавирусом в стране.

"Согласно последней объявленной еженедельной карте по COVID-19 за неделю с 27 июня по 3 июля число заболевших увеличилось на 114% по сравнению с предыдущей неделей. Рост за последние две недели составил почти 5 раз", - приводит его слова РИА Новости.

Глава турецкого ведомства обратил внимание на рост эпидемии в Турции и во всем мире. Он также призвал лиц старше 50 лет и лиц из группы риска получить очередную дозу вакцины.