Шольц: Германии грозят проблемы с энергобезопасностью

10 июл. 13:41

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что вопрос обеспечения страны энергоресурсами продолжает оставаться на повестке дня.

Он отметил, что власти стараются максимально подготовиться к возможному дефициту. Среди прочего речь идет о строительстве трубопроводов и терминалов СПГ, а также введении в эксплуатацию возобновляемых источников энергии. При этом глава страны добавил, что подобные меры потребуются и после предстоящей зимы.

"На сегодня мы обеспокоены безопасностью нашего энергоснабжения. И это будет продолжаться в течение следующих недель, месяцев и даже лет", - цитирует его РИА Новости.

Канцлер также подчеркнул, что в перспективе ФРГ будет стремиться к полному отказу от импорта нефти, угля и газа и переходу на возобновляемые источники энергии.