Казахстан отменил визы для Индии, Ирана и Китая

10 июл. 13:21

Казахстан в одностороннем порядке открыл безвизовый въезд для жителей Индии, Ирана и Китая, сообщает комитет миграционной службы.

При этом, как отметили в ведомстве, специальный 72-часовой безвизовый транзитный режим для Индии и Китая прекратил действовать.

По условиям безвизового режима, представители трех стран имеют право находиться в Казахстане без визы сроком до 14 дней с момента пересечения границы.

Стоит отметить, что суммарный срок пребывания в Казахстане по безвизу не должен превышать 42 дня в течение каждого 180-дневного периода.