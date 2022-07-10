Анкара не будет откладывать операцию на севере Сирии

10 июл. 13:07

Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что его страна не собирается откладывать военную операцию на севере Сирии.

"Мы сделали все, что необходимо сделать для обеспечения безопасности Турции, для обеспечения безопасности наших земель, под руководством нашего президента, и мы полны решимости делать это в будущем, слава Богу, мы на это способны", - цитирует его РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын заявил, что Анкара новая военная операция на севере Сирии может начаться в любой момент.