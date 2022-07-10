РУС ENG
Карабахское возрождение Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Анкара не будет откладывать операцию на севере Сирии

Анкара не будет откладывать операцию на севере Сирии

Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что его страна не собирается откладывать военную операцию на севере Сирии.

"Мы сделали все, что необходимо сделать для обеспечения безопасности Турции, для обеспечения безопасности наших земель, под руководством нашего президента, и мы полны решимости делать это в будущем, слава Богу, мы на это способны", - цитирует его РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын заявил, что Анкара новая военная операция на севере Сирии может начаться в любой момент.

1325 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version