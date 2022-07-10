Токаев: победа Рыбакиной на Уимблдоне – историческая

10 июл. 12:58

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил теннисистку Елену Рыбакину с победой на Уимблдонском турнире, сообщает пресс-служба главы государства.

В своих словах казахстанский лидер отметил высочайшее мастерство спортсменки, проявленную волю к триумфу и ее высокую культуру поведения на корте.

"Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина одержала историческую победу на самом престижном Уимблдонском турнире. От всей души поздравляю выдающуюся спортсменку" - написал он в своем Twitter.



Также Токаев выразил благодарность Рыбакиной за успешное выступление под флагом Казахстана и продвижение его имиджа на мировой арене.

Стоит добавить, что Рыбакина является уроженкой Москвы и она стала самой молодой победительницей в истории Уимблдона. Елене - 23 года.