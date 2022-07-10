Сайт издания Die Welt заблокирован в России

10 июл. 12:39

Роскомнадзор заблокировал в России портал немецкой газеты Die Welt по требованию Генпрокуратуры.

По данным универсального сервиса РКН по проверке блокировок страниц и сайтов, в стране ограничен доступ к сайту welt.de по требованию Генпрокуратуры от 9 июля.

Организация "Роскомсвобода", которая делает выгрузку из реестра запрещенной в РФ информации, сообщает, что сервис блокируется с 9 июля со всеми доменами и поддоменами.

Die Welt - немецкая информационная ежедневная газета, выпускаемая европейским издательским концерном Axel Springer SE.