Турция с начала года экспортировала 150 тысяч тонн фундука 

10 июл. 12:20

С января по июнь текущего года Турция экспортировала 149 701 тонну фундука на $835,9 млн, сообщает "Анадолу".

В Ассоциации экспортеров Восточно-Черноморского региона Турции (DKİB) уточнили, что в этом году фундук поступил на рынка 124 стран мира. В тройку главных импортеров турецкого фундука вошли Германия ($212,6 млн), Италия ($156,6 млн) и Франция ($50,7 млн).

В этом году фундук из Турции начал поставляться в Венесуэлу, Эфиопию, Джибути, Кот д'Ивуар и Мавританию.

Компании Трабзона в первой половине года поставила за рубеж 51,5 тыс т фундука в 56 стран, на нее приходится 30% дохода от экспорта фундука из Турции - $250,6 млн.