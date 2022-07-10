Иран и Россия объединяют банковские системы

10 июл. 12:05

Меморандумы о межбанковском сотрудничестве, подписанные с Россией, скоро будут реализованы на практике, сообщил глава иранского Центробана Али Салехабади по итогам переговоров в Москве 7-8 июля.

"Мы реализуем подписанные в ходе этой поездки меморандумы о намерениях в ближайшем будущем. И тогда торговцы, бизнесмены и экономисты увидят результаты этих договоренностей", - приводит слова руководителя регулятора ТАСС.

При этом Салехабади подчеркнул, что в настоящее время имеется ряд нерешенных вопросов в межбанковской сфере. Так, он заявил о необходимости разобраться с вопросом использования на территории обоих государств банковских карт, выданных финансовыми институтами Ирана и России. По его словам, Тегеран и Москва "в будущем смогут связать" свои банки через подходящую для стран межбанковскую систему передачи информации и совершения платежей по примеру широко использующейся в мире системы SWIFT.

В заключение Салехабади добавил, что подписанные в Москве меморандумы "укрепят развивающиеся экономические и энергетические связи Ирана и России".