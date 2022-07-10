Премьером Британии может стать пакистанец

10 июл. 11:15

Бывший глава МИД Великобритании Джереми Хант и экс-министр здравоохранения Королевства Саджид Джавид намерены принять участие в выборах премьер-министра страны и лидера консерваторов, сообщает The Telegraph.

Хант в газете напомнил, что является единственным крупным кандидатом, который не был в правительстве Джонсона. "Я указывал на то, что пошло не так задолго до любого из других основных претендентов", - сказал он.

По словам Джавида, консерваторы в последнее время сбились с пути, "пытаясь сделать немного того, немного этого". "И люди, возможно, чувствуют, что не знают, что консерваторы на самом деле сделают для них", - добавил экс-глава Минздрава.